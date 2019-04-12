Санкции нипочем: Иран наращивает производство автомобилей
В 2018 году Иран увеличил производство автомобилей на 70%, заявил министр промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Реза Рахмани, сообщает IRNA.
Глава ведомства подчеркнул, что роста производства автомобилей удалось добиться невзирая на тяжелейшие экономические ограничения.
Кроме того, Рахмани подчеркнул, что сокращение импорта автозапчастей из зарубежных стран является одной из основных задач министерства промышленности, рудников и торговли.