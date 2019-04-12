Российский С-400 не смог обнаружить израильские истребители

Сегодня ночью Израиль нанес по территории Сирии очередную серию воздушных ударов. Несмотря на тот факт, что несколько ракет были перехвачены сирийскими средствами ПВО, в израильских СМИ уже успели назвать российские комплексы С-400 «абсолютно бесполезными», пишет портал Avia.pro.

По данным израильских СМИ, удар по территории Сирии был нанесен около двух часов ночи, при этом, несмотря на интеграцию российских систем противовоздушной обороны с системами ПВО Сирии, средства радиолокации ЗРК С-400 не смогли обнаружить ни израильские истребители, ни выпущенные по Масьяфу ракеты.

СМИ утверждают, что при столь большом радиусе обнаружения целей, как у комплексов С-400, они непременно бы обнаружили израильские самолеты и ракеты, тем более что дивизион С-400 «Триумф» расположен всего в нескольких десятках километров от Масьяфа, однако удалось лишь перехватить несколько ракет.

Сирийские СМИ также подтверждают, что перехватить удалось лишь несколько израильских ракет, в результате чего имеются серьезные разрушения, раненые и погибшие.

По предварительным данным, сирийские ЗРК С-300 «Фаворит» также не были задействованы в отражении израильского нападения.