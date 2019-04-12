Папа Римский направил в Иран сто тысяч евро в помощь пострадавшим от наводнений
Папа Римский Франциск через Департамент целостного развития человека направил 100 000 евро в помощь жителям Ирана, пострадавшим от наводнений, пишет vaticannews.va.
По данным заявления ватиканского ведомства, данная сумма "будет передана через апостольскую нунциатуру в районы, наиболее пострадавшие от стихийного бедствия, и использована для поддержки людей и территорий".
Ранее Папа Римский Франциск выразил соболезнования народу Ирана в связи с постигшим страну стихийным бедствием.