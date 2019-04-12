Лидер киргизской оппозиции отменил возвращение на родину

По словам политика, отъезд он отменил в последний момент, узнав, что на митингах, запланированных его сторонниками в Кыргызстане, готовятся беспорядки.

Киргизский бизнесмен и политик, бывший кандидат в президенты Омурбек Бабанов отменил свои планы по возвращению на родину. Соответствующее его обращение было выложено на YouTube. По словам Бабанова, он сделал его в аэропорту в присутствии журналистов, пишет агентство Fergananews.

В обращении Бабанов также попросил «понять и простить» его, если он не оправдал чьих-то ожиданий. Он добавил, что в будущем все же рассчитывает вернуться на родину.

В возглавляемой им партии «Республика» уже заявили, что отменят намеченные митинги в его поддержку.

МВД Кыргызстана ранее предупредило сторонников Бабанова об ответственности за возможные нарушения порядка. Оно также заявило, что располагает оперативными данными о намерении неких деструктивных сил дестабилизировать обстановку. О ком конкретно идет речь, ни МВД, ни сам Бабанов не уточнили.

Омурбек Бабанов, которого упоминали в неофициальном рейтинге сотни самых богатых людей Кыргызстана, в 2017 году баллотировался в президенты, став основным конкурентом Сооронбая Жээнбекова, который выдвигался от правящей Социал-демократической партии и при поддержке действовавшего руководителя страны Алмазбека Атамбаева. После поражения на него завели уголовное дело о разжигании розни, якобы допущенном в одном из выступлений. Он покинул Кыргызстан, в последнее время, как сообщалось, находился в Москве.