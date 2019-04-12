Орхан Нуриев победил армянина и вышел в четвертьфинал чемпионата Европы

Орхан Нуриев (97 кг) в 1/8 финала боролся с армянином Артуром Шахиняном и победил со счетом 3:0.

Кямран Мамедов (67 кг) победил в 1/8 финала датчанина Фредрика Бьеррехууса и встретится в четвертьфинале с сербом Мате Немесом. Ульви Ганизаде (72 кг) в 1/16 финала легко одолел Анатолия Попова из Молдовы (9:0) и теперь поборется с хорватом Домиником Этлингером.

Сегодня на чемпионате Европы в Бухаресте начала выступление последняя группа борцов греко-римского стиля.

В весовой категории до 60 кг Мурад Мамедов в 1/8 финала поборется против поляка Давида Эрсетича. А в категории до 82 кг Рафик Гусейнов стартует поединком против венгра Петера Наги.

Напомним, что сегодня в 19:00 по бакинскому времени начнется финальный блок для пяти других весовых категорий. Здесь наш Ислам Аббасов (87 кг) поборется в финале против украинца Жана Беленюка.

Бронзу оспорят Эльдениз Азизли (55 кг) и Талех Мамедов (63 кг). Они встретятся соответственно с турком Шерифом Кылыджом и армянином Славиком Галстяном.

Напомним, на данный момент у Азербайджана на этом чемпионате Европы 10 медалей. Шесть наград завоевали вольники, а четыре – вольницы. Из 10 медалей четыре – золотые.