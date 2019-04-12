Еврокомиссия: «Двери Евросоюза открыты для Турции»

По его словам, в отличие от Европарламента, призывающего приостановить процесс евроинтеграции Турции, позиция Еврокомиссии по этому вопросу предельно ясна.

После муниципальных выборов Турция вступила в четырехлетний период стабильности, и Евросоюз должен оценить это как шанс, сказал в интервью агентству «Анадолу» пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Для приостановки процесса вступления Турции в ЕС требуется единогласное решение всех стран-участниц Евросоюза, а такого решения в настоящее время нет, отметил пресс-секретарь ЕК.

«Турция - страна-кандидат на вступление в ЕС. Мы продолжаем налаживать с ней контакты и сотрудничать», - сказал Схинас.

По его словам, до тех пор, пока Анкара будет достигать прогресса в вопросе реализации реформ, обеспечения верховенства права и эффективного функционирования демократической системы, двери ЕС будут оставаться открытыми для Турции.

Турция и ЕС должны продолжить активное сотрудничество в сферах борьбы с терроризмом, миграции, обмена информацией, торговли, транспорта и энергетики, отметил представитель Еврокомиссии.

Схинас также назвал позитивным шагом новую «Программу экономических реформ» Турции, которая является важным инструментом для укрепления торгово-экономических отношений Турции и ЕС.

Кроме того, в ЕС высоко оценивают гуманитарную политику Турции, которая открыла свои двери для 3,6 миллиона сирийских беженцев, сказал Схинас.