Азербайджанская велосипедистка победила в чемпионате Турции
Азербайджанская велосипедистка Лала Абдурахманова добилась блестящей победы на втором этапе чемпионата Турции в Гиресуне.
В соревновании юниорок на дистанции 45 км спортсменка сборной Азербайджана оторвалась от преследовательниц и финишировала первой.
Лала и ее подруги по команде – Виктория Сидоренко, Гюльшан Исмайлова и Мялейкя Искендерова – готовятся сейчас к Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю, который пройдет в Баку в июле.