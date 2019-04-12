Полиция пресекла в Баку акцию в память о погибшей школьнице

Сегодня в Баку полиция пресекла проведение несанкционированной акции памяти Элины Гаджиевой, ученицы восьмого класса средней школы №162, которая покончила с собой.

Согласно информации, несколько учеников школы и их родители, а также знакомые погибшей девочки возложили цветы и зажгли свечи на воротах школы. Когда же они попытались выступить с речами, полиция попросила их разойтись.

Отметим, что в связи с гибелью Элины Гаджиевой в Бакинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана. Директор школы Севиндж Аббасова, а также замдиректора и школьный психолог отстранены от занимаемых должностей.

