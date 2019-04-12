Во французской Тулузе в 22-ю по счету протестную субботу митинг «желтых жилетов» перерос в столкновения с полицией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Колонна протестующих выдвинулась с площади Буленгрен в центре Тулузы. Некоторые участники митинга стали зажигать дымовые шашки, бросать петарды, разбивать рекламные щиты и ломать заграждения. Сотрудники полиции применили против митингующих слезоточивый газ.

Акции «желтых жилетов» во Франции начались в ноябре 2018 года из-за повышения цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом. Недавние опросы зафиксировали перелом в общественном мнении: французы устали от митингов и предпочитают политическое урегулирование проблемы.