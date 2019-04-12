Саакашвили: Зеленский — «белая доска, на которой все возможно»

Владимир Зеленский — «это белая доска, на которой все возможно», заявил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили на встрече с украинской диаспорой в Варшаве, сообщает «Белсат».

По мнению Саакашвили, нынешнее правительство Украины — «это безнадежность и коррупция».

Победа Зеленского «даст Украине шанс избавиться от старых, коррумпированных, мафиозных элит», предполагает Саакашвили, подчеркнув, что не агитирует за Зеленского, но объясняет, «против чего украинцам стоит проголосовать».

Второй тур президентских выборов в Украине пройдет 21 апреля. В первом туре Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов, действующий президент Петр Порошенко — 15,95%.