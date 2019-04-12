Правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела. Об этом в субботу, 13 апреля, Интерфаксу сообщили в московском управлении полиции.
По данным источника, в ведомство поступила информация о хулиганстве на Цветном бульваре. Сообщалось, что неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета, находясь в салоне автомобиля Ford.
Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили рядом с машиной гильзы.
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», - уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
В ОНК пояснили, что не владеют информацией о случившемся.
«После того как мы поймем, что произошло, будем уже думать о дальнейших шагах», - заявил руководитель комиссии Вадим Горшенин, отметив, что узнал об инциденте из СМИ.