Правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы

Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий стал фигурантом уголовного дела. Об этом в субботу, 13 апреля, Интерфаксу сообщили в московском управлении полиции.

По данным источника, в ведомство поступила информация о хулиганстве на Цветном бульваре. Сообщалось, что неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета, находясь в салоне автомобиля Ford.

Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили рядом с машиной гильзы.

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», - уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

В ОНК пояснили, что не владеют информацией о случившемся.

«После того как мы поймем, что произошло, будем уже думать о дальнейших шагах», - заявил руководитель комиссии Вадим Горшенин, отметив, что узнал об инциденте из СМИ.