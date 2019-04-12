МИД: Территориальная целостность Азербайджана не может быть предметом обсуждений
Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не может быть предметом обсуждений, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
«В последнее время в некоторых СМИ распространяется информация, связанная с переговорами по новому соглашению о партнерстве между ЕС и Азербайджаном по поводу того, что якобы ЕС не поддерживает территориальную целостность Азербайджана. В связи с этим хотела бы отметить, что переговоры между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению продолжаются. Заверяю, что, как было и в других подписанных между ЕС и Азербайджаном двусторонних и многосторонних документах, а также в резолюциях и заявлениях институтов ЕС, независимость, суверенитет и территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не может быть предметом обсуждений», - сказала она.