"Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрыв в Пакистане

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв на рынке в Пакистане, унесший жизни 20 человек, сообщает Reuters.

В пятницу утром в районе рынка в городе Кветта пакистанской провинции Белуджистан прогремел взрыв. По меньшей мере 20 человек погибли, еще 48 получили ранения в результате атаки. Руководство Пакистана и ведущие политические силы страны выступили с решительным осуждением инцидента. Премьер-министр страны Имран Хан распорядился предоставить ему результаты расследования взрыва, а также поручил обеспечить пострадавшим наилучший медицинский уход.