Лавров: "США намерены прижимать и топить другие страны"

США не оставляют попыток по устранению от власти действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, несмотря на то, что ранее уже потерпели неудачу, пытаясь произвести в стране государственный переворот. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Венесуэла у всех на слуху. Блицкриг по смене режима там не удался, но от цели свержения законного президента американцы не отказываются», — отметил министр в ходе выступления на заседании Совета по внешней и оборонной политике

Он добавил, что США, стремясь сохранить за собой свою «возвышенную исключительность» в условиях постепенно снижения своего влияния в мире, намерены «прижимать и топить другие страны». Лавров также подчеркнул, что подобное нежелание Вашингтона смириться с реалиями XXI века несет «большой деструктивный заряд».