Глава разведки Судана ушел в отставку
Глава разведки Судана Салах Гош ушел в отставку. Военный совет, к которому власть в стране перешла после свержения президента Омара аль-Башира, принял отставку Гоша, передает DW.
По официальным данным, в ходе демонстраций в Судане за последние два дня погибли не менее 16 человек, в которых случайно попали пули полицейских. Еще 20 человек были ранены, утверждают представители полиции. В свою очередь, комитет докторов Судана заявил о не менее чем 38 погибших с начала апреля, которые стали жертвами "сил режима и его теневых формирований".