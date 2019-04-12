США поставили Украине военную технику

В Одесский порт прибыла партия военной техники, которая пойдет на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил министр обороны страны Степан Полторак, пишет «Укринформ».

По словам главы минобороны, за последнее время уровень военно-технической помощи стране значительно вырос благодаря партнерам, в особенности США.

«В это время в Одессе отгружают боевые бронированные машины Hummer — 35 машин. Из них 20 бронированных, которые пойдут в боевые подразделения, и 15 машин медицинского обеспечения», — пояснил он.

Полторак добавил, что в общей сложности Вашингтон оказал поддержку Украине на 400 миллионов долларов. В частности, стране были поставлены противотанковые ракетные комплексы Javelin, средства радиосвязи, артиллерийской разведки и радиоэлектронной борьбы, антиснайперские комплексы, а также беспилотники.