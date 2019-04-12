Правящая партия Польши отвергает евро

Правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) отвергает евро, считая, что Варшава должна принять единую европейскую валюту только тогда, когда ее экономика достигнет уровня Германии. Об этом заявил лидер партии Ярослав Качиньский, передает Reuters.

Выступая на съезде партии в преддверии выборов в Европарламент в мае, которые считаются испытанием для PiS и ее основных оппонентов накануне всеобщих выборов в Польше в конце этого года, Качиньский отметил: «Мы говорим «нет» евро, «нет» европейским ценам». «Когда-нибудь мы примем евро, потому что мы полны решимости сделать это, и мы члены ЕС, но мы примем евро, когда это будет в наших интересах», - сказал он, добавив, что это произойдет, как толькок ВВП Польши достигнет уровня близкого к ВВП Германии.