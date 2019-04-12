Десятки тысяч сербов требуют отставки президента

Протестующие против политики президента Сербии Александра Вучича начали акцию протеста перед парламентом страны в центре Белграда. «Отставка! Отставка!» — скандируют несколько десятков тысяч собравшихся, передает РИА Новости.

Накануне депутаты правящей Сербской прогрессивной партии вошли в парламент страны и муниципальные собрания Белграда и других населенных пунктов, «чтобы защитить их от вторжения насильственных демонстрантов». В здании Скупщины (парламента) распределены усиленные наряды полиции.

6 апреля участники протеста разобрали строительные ограждения в центре Белграда и обнесли ими городское собрание. 17 марта демонстранты на несколько часов заблокировали президентский дворец, где в это время находился Вучич.