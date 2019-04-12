«Карабах» разгромил «Сабах» в день рождения Гурбана Гурбанова

Отдел спорта

Сегодня двумя матчами стартовал 24-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги. Действующий чемпион страны «Карабах» разгромил «Сабах» со счетом 3:0. Голы забивали Ричард Алмейда (10-я минута), Филип Озобич (65-я) и Махир Мадатов.

Крупной победой футболисты «Карабаха» поздравили с днем рождения своего главного тренера Гурбана Гурбанова, которому сегодня исполнилось 37 лет.

В другом матче дня «Зиря» победила «Сумгаит» со счетом 2:0.

Завтра состоятся матчи «Кешля» - «Габала» (15:00) и «Сабаил» - «Нефтчи»

(18:00).

Турнирное положение на данный момент:

1. «Карабах» - 54 очка (24 матча)

2. «Нефтчи» - 51 очко (23 матча)

3. «Сабаил» - 34 (23)

4. «Габала» - 30 (23)

5. «Сабах» - 26 (24)

6. «Зиря» - 25 (24)

7. «Сумгаит» - 20 (24)

8. «Кешля» - 19 (23).

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