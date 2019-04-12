«Карабах» разгромил «Сабах» в день рождения Гурбана Гурбанова
Сегодня двумя матчами стартовал 24-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги. Действующий чемпион страны «Карабах» разгромил «Сабах» со счетом 3:0. Голы забивали Ричард Алмейда (10-я минута), Филип Озобич (65-я) и Махир Мадатов.
Крупной победой футболисты «Карабаха» поздравили с днем рождения своего главного тренера Гурбана Гурбанова, которому сегодня исполнилось 37 лет.
В другом матче дня «Зиря» победила «Сумгаит» со счетом 2:0.
Завтра состоятся матчи «Кешля» - «Габала» (15:00) и «Сабаил» - «Нефтчи»
(18:00).
Турнирное положение на данный момент:
1. «Карабах» - 54 очка (24 матча)
2. «Нефтчи» - 51 очко (23 матча)
3. «Сабаил» - 34 (23)
4. «Габала» - 30 (23)
5. «Сабах» - 26 (24)
6. «Зиря» - 25 (24)
7. «Сумгаит» - 20 (24)
8. «Кешля» - 19 (23).