МИД Швеции подтвердил задержание соратника Ассанжа в Эквадоре

МИД Швеции подтвердил, что гражданин страны Ола Бини был задержан в Эквадоре по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks, передает телеканал SVT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МИД Швеции подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией и поддерживают контакт с властями Эквадора. Представитель шведского внешнеполитического ведомства София Нарингбауэр добавила, что задержанному Бини предоставили адвоката.

Ранее адвокат Бини заявил, что его подзащитного при задержании перепутали с россиянином.