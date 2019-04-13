Бакметрополитен нашел причину задержки поездов

«Основная причина задержек поездов в Бакинском метрополитене связана с тем, что пассажиры силой удерживают двери вагонов». Об этом заявил журналистам начальник Департамента по работам в депо ЗАО «Бакинский метрополитен» Фаиг Ахмедов.

По его словам, это, в свою очередь, приводит к повреждению механизма дверей и его последующей неисправности.

«В основном поезда отправляются в депо на ремонт из-за того, что пассажиры мешают нормальному закрытию дверей вагонов. Когда дверь постоянно удерживают, то цилиндры дверей повреждаются. В новых закупленных вагонах есть датчик контроля закрытия дверей, и когда в дверях стоят пассажиры, то датчик срабатывает и дверь автоматически снова открывается и лишь затем закрывается. Но это тоже требует времени, приводит к задержкам поездов», - подчеркнул Ф.Ахмедов.