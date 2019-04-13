Россия ответит на усиление НАТО в Черном море

Повышенная активность НАТО в Черном море подрывает региональную безопасность. Таким мнением поделился замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА Новости.

По его словам, Москва примет все необходимые меры для нейтрализации угроз. «Внимательно следим за тем, как будет развиваться планирование альянса по усилению присутствия в этом регионе, соответствующим образом будем реагировать», — отметил Грушко.

Он добавил, что безопасность в регионе должна обеспечиваться путем сотрудничества всех его стран.

«Все необходимые ингредиенты для этого есть», — отметил замглавы внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что речь, в частности, идет об Организации причерноморского экономического сотрудничества и группировке Black Sea Four.