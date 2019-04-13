С-500 оказался почти готов
Разработка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» и ряда перспективных радиолокационных станций близится к завершению, заявил «Красной звезде» командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Юрий Грехов.
Военачальник подтвердил, что в ближайшее время в войска ожидается поступление зенитного ракетного комплекса (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь». Первый образец должен получить учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Георгия Жукова (Ленинградская область).