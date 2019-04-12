Пеле перенес очередную операцию
Бывший бразильский футболист Пеле успешно перенес операцию по удалению камней из мочеточника. Об этом сообщает Globoesporte.
Пеле прооперировали в Сан-Паулу в госпитале имени Альберта Эйнштейна. После этого представители больницы опубликовали сообщение о состоянии экс-футболиста.
«Пациент в хорошем состоянии. Операция прошла успешно, Пеле уже находится в своей палате», — гласит заявление.
Информация о госпитализации Пеле появилась 3 апреля. Пеле встречался с нападающим французского ПСЖ Килианом Мбаппе в Париже. После этого он почувствовал себя плохо и был доставлен в местную клинику, где провел несколько дней, после чего улетел в Бразилию.