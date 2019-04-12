Тяжелое ДТП в Исмаиллы: есть погибшие
В поселке Лагыч Исмаиллинского района перевернулся легковой автомобиль марки BMW, сообщает пресс-служба МЧС.
Согласно информации, в результате ДТП водитель и один пассажир погибли, еще один пассажир получил ранения.
Привлеченные на место ДТП соответствующие спасательные силы государственной Службы пожарной охраны изъяли раненого пассажира, тела водителя и одного пассажира, личность которых устанавливается, из деформированного транспортного средства и передали по назначению.