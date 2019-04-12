Спор между мужем и женой в Хачмазе обернулся кровопролитием. Заподозривший свою жену в измене мужчина ударил ножом жену своего брата. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Согласно информации, инцидент произошел в июле прошлого года. 42-летний Рамиз Мирзаев заподозрил свою жену в измене. Опасаясь, что он нанесет своей жене ножевые ранения, супруга его брата Сарфиназ взяла нож и попыталась сбежать. Однако Рамиз Мирзаев догнал жену своего брата и зарезал ее.

В ходе судебного расследования было установлено, что Рамиз Мирзаев часто злоупотреблял алкоголем, и ссоры в его семье были обычным явлением. В тот день Рамиз Мирзаев пришел домой под утро пьяным и обвинил свою жену Рену в измене. Он стал спрашивать ее, где она спрятала своего любовника и пригрозил убить. Однако жертвой ревности стала не Рена, а жена брата – Сарфиназ, которая пыталась спрятать нож.

Рамиз Мирзаев признал себя виновным. Выступая в суде, он заявил, что в последнее время часто употреблял алкоголь.

«Мы жили с братом в одном дворе. В последнее время я пил практически каждый день. Увидев мое состояние, жена спрятала в доме все ножи»,- сказал обвиняемый.

По его словам, в тот день он пытался найти нож для того, чтобы нанести повреждения себе.

«Я нашел один из ножей и хотел показать его Рене. Она пошла домой к моему брату. Я положил нож на холодильник и пытался открыть дверь. В этот момент жена моего брата Сарфиназ схватила этот нож и попыталась сбежать. Я ее догнал и дальше ничего не помню. Я не знаю, кто нанес ей ножевые ранения», - сказал он.

В своих показаниях потерпевшая Сарфиназ Мирзаева отметила, что у нее никогда не было конфликтов с Рамизом.