Рамиз Мирзаев приревновал жену, но зарезал супругу брата haqqin.az из зала суда
Спор между мужем и женой в Хачмазе обернулся кровопролитием. Заподозривший свою жену в измене мужчина ударил ножом жену своего брата. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.
Согласно информации, инцидент произошел в июле прошлого года. 42-летний Рамиз Мирзаев заподозрил свою жену в измене. Опасаясь, что он нанесет своей жене ножевые ранения, супруга его брата Сарфиназ взяла нож и попыталась сбежать. Однако Рамиз Мирзаев догнал жену своего брата и зарезал ее.
В ходе судебного расследования было установлено, что Рамиз Мирзаев часто злоупотреблял алкоголем, и ссоры в его семье были обычным явлением. В тот день Рамиз Мирзаев пришел домой под утро пьяным и обвинил свою жену Рену в измене. Он стал спрашивать ее, где она спрятала своего любовника и пригрозил убить. Однако жертвой ревности стала не Рена, а жена брата – Сарфиназ, которая пыталась спрятать нож.
Рамиз Мирзаев признал себя виновным. Выступая в суде, он заявил, что в последнее время часто употреблял алкоголь.
«Мы жили с братом в одном дворе. В последнее время я пил практически каждый день. Увидев мое состояние, жена спрятала в доме все ножи»,- сказал обвиняемый.
По его словам, в тот день он пытался найти нож для того, чтобы нанести повреждения себе.
«Я нашел один из ножей и хотел показать его Рене. Она пошла домой к моему брату. Я положил нож на холодильник и пытался открыть дверь. В этот момент жена моего брата Сарфиназ схватила этот нож и попыталась сбежать. Я ее догнал и дальше ничего не помню. Я не знаю, кто нанес ей ножевые ранения», - сказал он.
В своих показаниях потерпевшая Сарфиназ Мирзаева отметила, что у нее никогда не было конфликтов с Рамизом.
«Он становился злым, когда выпивал и часто спорил с женой. Мы боялись, что в таком состоянии он нанесет себе или окружающим ранения и поэтому прятали ножи. В тот день его не было всю ночь. Вместе с Реной мы прождали его до 7 утра. Он пришел домой очень пьяным и сказал, что пойдет спать», - рассказывает потерпевшая.
По показанию потерпевшей, Рамиз обвинил свою жену Рену в измене.
«Он нашел нож и требовал от жены сказать, где она прячет любовника. Рена от страха прибежала к нам домой. Рамиз погнался за ней. Для того, чтобы открыть дверь, он положил нож на холодильник. Я подбежала и забрала нож, чтобы он не убил ее. Но он догнал меня, выхватил нож и нанес удары в грудь и живот. На крики проснулся мой муж Эмрах. После этого меня отвезли в больницу», - сказала она.
Решением суда Рамиз Мирзаев был признан виновным и лишен свободы сроком на 7 лет. Потерпевшая сторона оказалась недовольна решением и подала апелляцию.