США и Бразилия потребовали от России и Китая прекратить поддержку Мадуро

США и Бразилия призывают Кубу, Россию и Китай прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в сообщении Госдепа, опубликованном по итогам телефонных переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Бразилии Эрнесту Араужу, сообщает РИА Новости.

В заявлении также отмечается, что стороны подтвердили намерение продолжить работу по урегулированию "экономического, политического и гуманитарного кризиса в Венесуэле, а также препятствовать его влиянию на соседние государства".

Ранее Помпео обвинил Москву во "вмешательстве" в дела Венесуэлы. При этом глава Госдепа назвал Мадуро "бывшим лидером".