В Санкт-Петербурге избили депутата Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает Telegram-канал «112», пишет «Лента.ру».

Уточняется, что конфликт возник между депутатом и сотрудниками спецстоянки для эвакуированных автомобилей. По словам Милонова, старший администратор несколько раз ударил его, после чего политик принял решение обратиться в полицию.

При этом сотрудники стоянки утверждают, что депутат пришел туда вместе со своим другом, и они намеревались забрать его автомобиль Opel Corsa. Однако у владельца машины при себе не было удостоверения личности, в связи с чем в выдаче авто было отказано.

«Администратор Иван Безменников, говорит, не бил депутата. Милонов ломился в дверь администраторской, а она автоматическая, с доводчиком, и его прищемило», — говорится в сообщении.

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел в Кировском районе города. Насколько серьезными оказались нанесенные Милонову повреждения, не сообщается.

Депутатом Госдумы Милонов стал осенью 2016 года, до этого с 2005 по 2016 годы работал в Заксобрании Санкт-Петербурга.