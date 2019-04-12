В России задержали азербайджанца, сбежавшего с 300 тысячами долларов

В Лескенском районе Кабардино-Балкарии прокуратура провела проверку по факту задержания на Федеральном контрольно-пропускном пункте «Урух» гражданина Азербайджана, сообщает haqqin.az на NR region-online.

Мужчина находился в межгосударственном розыске за совершение мошенничества с причинением крупного ущерба организации, сумма ущерба составила 284 тысяч долларов США. На территории Республики Азербайджан разыскиваемому заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Районной прокуратурой было возбуждено ходатайство перед Лескенским райсудом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей, суд удовлетворил прошение в полном объеме.

«В настоящее время экстрадиционные материалы переданы в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для последующего их направления в Генеральную прокуратуру РФ. До разрешения вопроса гражданин Азербайджана будет содержаться в СИЗО», - сообщили в пресс-службе прокуратуры по КБР.