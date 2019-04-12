Как уже сообщалось, неизвестный преступник в Ленинском районе Подмосковья в ходе финансового спора открыл стрельбу по двум иностранцам, один из них погиб. Жертвами преступника оказались граждане Азербайджана, пишет «Комсомольская правда».

Согласно информации издания, тело 32-летнего гражданина Азербайджана в ночь на 14 апреля обнаружили в машине на обочине дороги в Ленинском районе Московской области. Мужчина скончался от огнестрельного ранения в живот. Скорую помощь и полицию на место вызвал раненый друг погибшего - у него тоже огнестрельное ранение в голову. Пуля чудом прошла по касательной. Выживший рассказал про обстоятельства происшествия.

«По словам пострадавшего, несколько дней назад он с товарищем приехали на оптовый плодоовощной рынок «Фуд сити», чтобы купить для последующей перепродажи на более мелких московских рынках 15 тонн картошки, - рассказал изданию источник в правоохранительных органах. - Нашли продавца с товаром по приемлемой цене. Заплатили ему деньги - 300 тысяч рублей. Однако уже после погрузки, когда картошку доставили на склад, мужчины обнаружили, что большая часть корнеплода, «не соответствует качеству». Мелкая, поврежденная, местами гнилая».

Друзья вернулись на «Фуд сити», нашли того самого продавца и потребовали свои деньги назад. Тот якобы согласился, но попросил вечером в субботу доставить фуру картофеля в другое место. На месте встречи оптовиков ждала группа мужчин. Оппоненты начали спорить, кто кому и что должен. В какой-то момент один из «разборщиков» со стороны продавца вытащил пистолет и начал стрелять.

«Нападавшего и продавца картошки, у которого закупался убитый и его друг, сейчас ищут, - говорит источник. - Потерпевший говорит, что знали только имя торговца – Тагил».

* * * 12:28

Неизвестный преступник в Ленинском районе Подмосковья в ходе финансового спора открыл стрельбу по двум иностранцам, один из них погиб, сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий, передает Интерфакс.