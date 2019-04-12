Синоптики обещают хорошую погоду

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове будет переменная облачность, без осадков. Утром и ночью на отдельных территориях слабый туман, умеренный южный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове составит ночью 9-12 градусов, днем 16-21 градус тепла, в Баку ночью 10-12, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, ниже нормы, относительная влажность ночью 65-75%, днём 50-60%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются молнии и дождь.

В горных районах есть вероятность выпадения града. Ночью и утром местами туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.

В районах ночью температура воздуха составит 8-13, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8, днем 13-18 градусов тепла.