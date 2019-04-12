Глобальный сбой в работе Facebook и Instagram

Сбой в работе Facebook и Instagram наблюдается в воскресенье в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 06:28 по времени Восточного побережья США", - отмечается в сообщении.

Неполадки в Instagram возникли в 06:33 по времени Восточного побережья США.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в Великобритании, Франции, Италии, Греции и Чехии.