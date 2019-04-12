В Кремле оценили позицию Эрдогана по С-400

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с С-400 для Турции, заявил, что Россия приветствует достаточно жесткую и безапелляционную позицию Анкары по этому вопросу, несмотря на давление США, сообщает РИА Новости.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции собственных новейших самолетов F-35.

"В принципе можно по пальцам пересчитать страны, которые способны вести себя суверенно, самостоятельно. И Россия, и Турция относятся к категории таких стран. Давление действительно осуществляется беспрецедентное. Мы приветствуем ту позицию, достаточно жесткую и безапелляционную позицию, которую занял президент Р.Т.Эрдоган. Мы считаем, что только такая позиция позволит нам действительно свободно, суверенно выстраивать диалог", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Вместе с тем, представители турецкого правительства уже неоднократно заявляли американцам о своей позиции по данному вопросу. "Мы знаем их (США - ред.) позицию, а они знают, что все уже решено, мы уже объяснили им, почему нам пришлось купить С-400 у России, потому что нам нужна была эта защитная система", - заявил в интервью программе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.