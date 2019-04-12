Пентагон отправил к российским границам стратегический беспилотник

Беспилотник с бортовым номером 112048 взлетел с морской авиабазы Сигонелла, расположенной на Сицилии. В 7:10 мск аппарат заметили в воздушном пространстве Болгарии, а в 11:10 — в небе над Литвой, у границы Калининградской области.

11:10 мск. Разведывательный полёт у границы Калининградской 🇷🇺области , в воздушном пространстве Литвы🇱🇹. pic.twitter.com/jJHK8azD31

В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются вблизи российских границ. Так, в пятницу RQ-4B-40 Global Hawk летал в воздушном пространстве Литвы.

Минобороны России призывало Вашингтон прекратить подобные операции, однако Пентагон ответил на это отказом.