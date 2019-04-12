Около 1,5 тыс. человек эвакуированы в центре Киева после сообщения о минировании центральной площади города - площади Независимости, а также торгового центра. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.

"Сначала в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра, а через час - площади Независимости. На месте работают специалисты профильных служб, эвакуированы около 1500 человек", - сказано в сообщении.

По информации телеканала "Эспрессо TV ", неизвестный злоумышленник сообщил о минировании подземного торгового центра "Глобус".