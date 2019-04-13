Сегодня днем в море на Бакинском бульваре бросилась 14-девочка, а не мужчина как сообщалось ранее, передает собственный корреспондент haqqin.az.

Информацию об этом подтвердил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров. По его словам, обращение в скорую помощь было зафиксировано в 14:45. Через пять минут бригада скорой помощи уже была на месте происшествия и оказала первую помощь пострадавшей. Ребенок с диагнозом охлаждение и удушение был доставлен в Клинический медицинский центр и помещен в отделение реанимации.

* * * 17:44

Сегодня в 15:00 на Бакинском бульваре неизвестный мужчина покончил с собой, бросившись в море, сообщает Report.

На территорию бульвара привлечены сотрудники Государственной службы спасения на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В данный момент устанавливается личность самоубийцы.