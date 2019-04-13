Фархад Мамедов 17:45

Проживающий в Турции олигарх Мубариз Мансимов, которому когда-то было «тесно в океанах», сейчас пытается управлять остатками собственного флота. Свои беды он, судя по всему, усматривает в политике азербайджанского государства и его крупнейшей госкомпании SOCAR. Во всяком случае, он вдруг набросился на власти страны и руководство этой компании, упрекая их в коррупции и равнодушии к проблемам сограждан. Демагогические заметки Мансимова в социальных сетях изобилуют голословной критикой и пафосными ура-патриотическими лозунгами. И наряду с обличительной деятельностью, Мансимов увлекается тиражированием в соцсетях своих благотворительных акций. На сей раз под брэндом не своего бывшего родственничка Эльдара Махмудова, а забытого Эльчибея.

Воспользовавшись такой массовой трибуной, как соцсети, ныне многие принялись обнародовать подобные «обличения». На тех же тезисах, что у Мансимова, основываются и оппозиционные политики, распространяя в интернете свое раздражение и злобу из-за собственной несостоятельности. Однако за долгие годы таких излияний, а точнее, изрыганий, ничего нового, мало-мальски реального и конструктивного они так и не сказали. А вот для Мансимова это стезя новая - к тезисам местной оппозиции он обратился после того, как его бизнес потерпел крах. Будучи в силе и при миллионах долларов, олигарх всячески приветствовал все действия азербайджанских властей, вовсю расточая похвалу и лесть. А теперь, обнищав, он неожиданно стал демонстрировать резко отрицательную к тем же властям позицию. Между развалом бизнес-империи Мансимова и сменой его политической ориентации прослеживается несомненная и наглядная связь. Несколько лет назад мирровые СМИ заговорили о неурядицах в стане корабельного магната. И вскоре действительно у него за долги стали отбирать танкер за танкером. А потом и вовсе хлынул поток сообщений, что миллиардер Мансимов задыхается под бременем огромных долгов. Крах постиг олигарха после того, как его, казалось бы, непотопляемую компанию Palmali уличили в организации транспортировки на мировые рынки нефти, добытой на захваченных террористической группировкой ИГИЛ нефтеносных землях Ирака и Сирии. Разведывательные спутники России и США произвели фотосъемку, однозначно свидетельствующую, как караваны автоцистерн с нефтью с территорий, где орудовала ИГИЛ, направляются в сторону границ Турции. А уже там эта нефть перегружается в танкеры Palmali.

Грязный бизнес сулил огромные доходы, потому что головорезы ИГИЛ продавали нефть в 3-4 раза дешевле, чем она стоила на мировых рынках. «Халифат» террориста Багдади подмял под себя огромные территории Ирака и Сирии, на которых добывался почти один миллион баррелей нефти в день. И Мансимов не устоял. Нетрудно представить, какие огромные деньги оседали на его счетах. Но преступная коммерция Мансимова не осталась незамеченной. Первой на пути его грязного бизнеса встала Россия, куда у олигарха были вложены огромные капиталы. Против его дочерних компаний в РФ были возбуждены уголовные дела по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах, а затем последовала и процедура банкротства ООО Palmali. Корабли магната были выставлены на торги, а средства от их продажи пошли на счета российского «Сбербанка», которому Мансимов задолжал значительные суммы. Танкеры Мансимова стали подвергаться аресту и конфискации и в иностранных портах, о чем тут оповещали мировые СМИ. Так отчего же в банкротстве своего темного бизнеса он теперь винит правительство Азербайджана? Почему нападает на SOCAR? Об истории сотрудничества Palmali и SOCAR пресса рассказывала много. Не вдаваясь в подробности, можно указать, что эти деловые связи берут начало в середине 2000-х, когда бизнес Мансимова был весьма далек от будущего процветания. Именно тогда его компания получила право на транспортировку нефти SOCAR, благодаря чему в Palmali хлынули доходы, и компания резко разбогатела. Однако в дальнейшем это сотрудничество было прекращено, поскольку у Мансимова непонятным образом возникли огромные долги перед SOCAR. Азербайджанская государственная нефтяная компания в счет этих долгов забрала у Palmali 14 танкеров (приобретенные на кредиты, полученные олигархом от SOCAR) и другие активы. Однако, как утверждают осведомленные источники, Palmali все еще должна SOCAR непомерные средства. Лишившись значительной части своих активов, Мансимов пытался угрожать SOCAR международным судом, но вовремя одумался. Вот тогда-то, чтобы хоть как-то насолить, он и взялся за свою «оппозиционную деятельность» в соцсетях. Будучи человеком ушлым (иначе не заработал бы свои миллиарды), теперь уже, пожалуй, бывший олигарх взял на вооружение два беспроигрышных тезиса – популистский патриотизм и армяно-азербайджанское противостояние. И это при том, что в деловых партнерах у этого «патриота» числился авторитетный представитель армянской диаспоры в США мафиози Левон Терменджян, что подтверждается многочисленными документами и фактами. Левон Терменджян является владельцем компании SBK Holdings, промышляющей торговлей коммерческой и жилой недвижимостью. Активы компании оцениваются в 800 миллионов долларов. Согласно данным американских СМИ, Департамент внутренней безопасности США обвинил Левона Терменджяна в уклонении от уплаты налогов, отмывании грязных денег и хищениях нефти. Об этом стало известно в ходе судебного процесса по делу Эдгара Саркисяна – бывшего президента и юридического консультанта SBK Holdings. (Логично предположить, что между танкерами Мансимова и заинтересовавшим американских следователей незаконным оборотом нефти какая-то связь да есть). На суде Саркисян заявил, что «подозрительная и тайная бизнес-практика» Терменджяна вынудила его покинуть компанию.