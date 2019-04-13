Мубариз Мансимов выходит из траншеи… и стреляет по властям наше послесловие
Проживающий в Турции олигарх Мубариз Мансимов, которому когда-то было «тесно в океанах», сейчас пытается управлять остатками собственного флота. Свои беды он, судя по всему, усматривает в политике азербайджанского государства и его крупнейшей госкомпании SOCAR. Во всяком случае, он вдруг набросился на власти страны и руководство этой компании, упрекая их в коррупции и равнодушии к проблемам сограждан. Демагогические заметки Мансимова в социальных сетях изобилуют голословной критикой и пафосными ура-патриотическими лозунгами. И наряду с обличительной деятельностью, Мансимов увлекается тиражированием в соцсетях своих благотворительных акций. На сей раз под брэндом не своего бывшего родственничка Эльдара Махмудова, а забытого Эльчибея.
Воспользовавшись такой массовой трибуной, как соцсети, ныне многие принялись обнародовать подобные «обличения». На тех же тезисах, что у Мансимова, основываются и оппозиционные политики, распространяя в интернете свое раздражение и злобу из-за собственной несостоятельности. Однако за долгие годы таких излияний, а точнее, изрыганий, ничего нового, мало-мальски реального и конструктивного они так и не сказали.
А вот для Мансимова это стезя новая - к тезисам местной оппозиции он обратился после того, как его бизнес потерпел крах. Будучи в силе и при миллионах долларов, олигарх всячески приветствовал все действия азербайджанских властей, вовсю расточая похвалу и лесть. А теперь, обнищав, он неожиданно стал демонстрировать резко отрицательную к тем же властям позицию.
Между развалом бизнес-империи Мансимова и сменой его политической ориентации прослеживается несомненная и наглядная связь. Несколько лет назад мирровые СМИ заговорили о неурядицах в стане корабельного магната. И вскоре действительно у него за долги стали отбирать танкер за танкером. А потом и вовсе хлынул поток сообщений, что миллиардер Мансимов задыхается под бременем огромных долгов.
Крах постиг олигарха после того, как его, казалось бы, непотопляемую компанию Palmali уличили в организации транспортировки на мировые рынки нефти, добытой на захваченных террористической группировкой ИГИЛ нефтеносных землях Ирака и Сирии. Разведывательные спутники России и США произвели фотосъемку, однозначно свидетельствующую, как караваны автоцистерн с нефтью с территорий, где орудовала ИГИЛ, направляются в сторону границ Турции. А уже там эта нефть перегружается в танкеры Palmali.
Грязный бизнес сулил огромные доходы, потому что головорезы ИГИЛ продавали нефть в 3-4 раза дешевле, чем она стоила на мировых рынках. «Халифат» террориста Багдади подмял под себя огромные территории Ирака и Сирии, на которых добывался почти один миллион баррелей нефти в день. И Мансимов не устоял. Нетрудно представить, какие огромные деньги оседали на его счетах.
Но преступная коммерция Мансимова не осталась незамеченной. Первой на пути его грязного бизнеса встала Россия, куда у олигарха были вложены огромные капиталы. Против его дочерних компаний в РФ были возбуждены уголовные дела по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах, а затем последовала и процедура банкротства ООО Palmali. Корабли магната были выставлены на торги, а средства от их продажи пошли на счета российского «Сбербанка», которому Мансимов задолжал значительные суммы.
Танкеры Мансимова стали подвергаться аресту и конфискации и в иностранных портах, о чем тут оповещали мировые СМИ.
Так отчего же в банкротстве своего темного бизнеса он теперь винит правительство Азербайджана? Почему нападает на SOCAR?
Об истории сотрудничества Palmali и SOCAR пресса рассказывала много. Не вдаваясь в подробности, можно указать, что эти деловые связи берут начало в середине 2000-х, когда бизнес Мансимова был весьма далек от будущего процветания. Именно тогда его компания получила право на транспортировку нефти SOCAR, благодаря чему в Palmali хлынули доходы, и компания резко разбогатела. Однако в дальнейшем это сотрудничество было прекращено, поскольку у Мансимова непонятным образом возникли огромные долги перед SOCAR. Азербайджанская государственная нефтяная компания в счет этих долгов забрала у Palmali 14 танкеров (приобретенные на кредиты, полученные олигархом от SOCAR) и другие активы. Однако, как утверждают осведомленные источники, Palmali все еще должна SOCAR непомерные средства.
Лишившись значительной части своих активов, Мансимов пытался угрожать SOCAR международным судом, но вовремя одумался. Вот тогда-то, чтобы хоть как-то насолить, он и взялся за свою «оппозиционную деятельность» в соцсетях.
Будучи человеком ушлым (иначе не заработал бы свои миллиарды), теперь уже, пожалуй, бывший олигарх взял на вооружение два беспроигрышных тезиса – популистский патриотизм и армяно-азербайджанское противостояние. И это при том, что в деловых партнерах у этого «патриота» числился авторитетный представитель армянской диаспоры в США мафиози Левон Терменджян, что подтверждается многочисленными документами и фактами.
Левон Терменджян является владельцем компании SBK Holdings, промышляющей торговлей коммерческой и жилой недвижимостью. Активы компании оцениваются в 800 миллионов долларов. Согласно данным американских СМИ, Департамент внутренней безопасности США обвинил Левона Терменджяна в уклонении от уплаты налогов, отмывании грязных денег и хищениях нефти. Об этом стало известно в ходе судебного процесса по делу Эдгара Саркисяна – бывшего президента и юридического консультанта SBK Holdings. (Логично предположить, что между танкерами Мансимова и заинтересовавшим американских следователей незаконным оборотом нефти какая-то связь да есть). На суде Саркисян заявил, что «подозрительная и тайная бизнес-практика» Терменджяна вынудила его покинуть компанию.
Согласно данным реестра, в Калифорнии, одном из мест компактного проживания множества армян, полномочным представителем компании Palmali USA LLC указан Джордж Терменджян – сын Левона Терменджяна. Эта компания зарегистрирована 27 октября 2016 года, и сейчас именно она занимается рефинансированием долгов Мансимова.
О связях Терменджяна с Мансимовым давно догадывались в Турции. Этот представитель армянской диаспоры был завсегдатаем в турецких раутах Мансимова, гостил у него на яхте, пробивал его бизнес-сделки и поездки в США. В интернете нет информации о деятельности компании Palmali USA LLC, но Мансимов в определенных кругах охотно распространялся о своих встречах с Терменджяном.
Нисколько не отрицая своего плотного сотрудничества с Терменджяном, он зато принялся неистово обвинять прессу в публикации заказных материалов, разражаясь эмоциональными заявлениями в социальных сетях. Заработав на азербайджанской нефти огромные деньги, но непонятным образом погрязнув в огромных долгах перед SOCAR, олигарх вдруг вспомнил о таких понятиях, как «патриотизм», «прозрачность», «честность»…
Сейчас Мансимов, собрав остатки своего бизнеса в Турции, пытается вернуть себе имидж успешного и честного бизнесмена и убедить весь мир, что причина его нынешних бед не в неумении вести бизнес, не в вовлеченности в черные схемы обогащения, а в «происках» его родной страны и SOCAR, заложившей основу его благополучия.
В прошлом году в информационное пространство была даже вброшена идея, что власти Азербайджана обанкротили Мансимова «из-за того, что он талыш». Естественно, этот тезис воодушевленно подхватили обосновавшиеся за рубежом интернет-телеканалы талышских сепаратистов. Весьма вероятно, что, используя эту прежде часто разыгрываемую и теперь вновь возникшую талышскую карту, сепаратисты, да и сам Мансимов хотят заручиться поддержкой армянских кругов.
В общем, арсенал оппозиционных средств обанкротившимся олигархом задействован стандартный – нефтяные деньги, популистско-патриотические лозунги, обвинения всех и вся (кроме себя, конечно) в коррупции, преследовании по этническому признаку, а теперь вот еще и реверансы в сторону армянских партнеров. Ну а что делать, когда от несметных богатств остались одни воспоминания…