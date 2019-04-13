Хафтар приехал в Египет в разгар наступления на Триполи

Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар в разгар наступления его войск на столицу Ливии — Триполи нанес визит в Египет, сообщает Reuters.

Как отмечается, Хафтар приехал в Каир. Там он провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, заявил представитель главы государства. На встрече обсуждалась ситуация в Ливии. Других подробностей не приводится.

Агентство отмечает, что, судя по фотографиям, на переговорах также присутствовал руководитель Управления общей разведки Египта Аббас Камель.

Как сообщила ранее, 14 апреля, в своем Twitter-аккаунте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в общей сложности с начала боевых действий жертвами конфликта стали 682 человека. Из них 121 погиб, еще 561 получил ранения.

Наступление Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Хафтара началось 4 апреля. Сообщалось, что ее бойцы захватили международный аэропорт Триполи, который с 2014 года практически не использовался. Через четыре дня силы ЛНА нанесли удар по действующему аэропорту в Триполи.