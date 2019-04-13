«Нефтчи» спасся от поражения, «Карабах» стал лидером

Подопечные Роберто Бордина играли на «Баил Арене» против «Сабаила» и спаслись от поражения на последних секундах – 2:2.

На 50-й минуте Мирабдулла Аббасов вывел «Нефтчи» вперед. Однако на 81-й и 85-й минутах футболистам «Сабаила» удалось забить два гола. Они на счету Адильхана Гарахмедова и Агабалы Рамазанова. Спас «Нефтчи» от поражения Мамаду Мбодж, забивший на 5-й добавленной минуте

Таким образом, впервые за долгое время «Карабах» по итогам тура стал единоличным лидером. У агдамцев 54 очка, у «Нефтчи» - 52. До конца чемпионата осталось 4 тура.

В другом матче дня «Габала» обыграла в гостях «Кешлю» - 2:1.

Турнирное положение на данный момент:

1. «Карабах» - 54 очка (24 матча)

2. «Нефтчи» - 52 (24)

3. «Сабаил» - 35 (24)

4. «Габала» - 33 (24)

5. «Сабах» - 26 (24)

6. «Зиря» - 25 (24)

7. «Сумгаит» - 20 (24)

8. «Кешля» - 19 (24).