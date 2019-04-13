Президент Казахстана прибыл с визитом в Узбекистан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, передает «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Акорда, в ходе визита президенты двух стран обсудят актуальные вопросы двухстороннего взаимодействия, направленные на дальнейшее укрепление торгово-экономического, социально-гуманитарного и транзитно-транспортного сотрудничества, а также ключевые темы региональной и международной повестки. В ходе двухсторонней встречи также запланировано подписание ряда важных документов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев примут участие в торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане.