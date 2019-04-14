Войска ПНС Ливии сбили самолет армии Хафтара
Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
"Мы подтверждаем, что сбили военный самолет ЛНА, атаковавший наши войска в Вади Эр-Рабиа (на юге Триполи)", - заявил Кануну.
С 4 апреля Ливийская национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара ведет наступление на Триполи, где находится правительство национального согласия. Неделю назад она начала воздушную часть военной операции против Триполи. Самолеты Ливийской национальной армии нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы. Однако позже аэропорт частично возобновил работу.