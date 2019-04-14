Азербайджанец не смог подкупить украинских пограничников
В пункте пропуска киевского аэропорта «Борисполь» гражданин Азербайджана попытался пересечь границу с помощью взятки пограничникам, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Согласно информации, гражданин Азербайджана, прибывший рейсом из Стамбула, попытался «договориться» с пограничниками за 300 долларов.
В правоохранительные органы пограничники направили сообщение о противоправном деянии по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).