Испанская газета El Pais опубликовала видео с катающимся на скейте Джулианом Ассанжем. Запись была сделана в посольстве Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks провел семь лет, получив убежище в дипмиссии.

Охранявшие посольство люди рассказали изданию об эксцентричном поведении Ассанжа. По словам охранников, основатель WikiLeaks давал телеинтервью в нижнем белье — надевал одежду лишь на ту часть тела, которая будет видна на экране.

Кроме того, Ассанж не прибирал за собой после принятия душа — на это некоторые сотрудники дипмиссии жаловались послу. Несколько раз журналист устраивал перепалку с охранниками — эти инциденты также попали на видео.

Основатель WikiLeaks убивал время, катаясь по посольству на скейтборде или гоняя мяч по коридору.