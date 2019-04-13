Белый дом оправдал Трампа за похвалу WikiLeaks

Пресс-секретарь США Сара Сандерс заявила, что американский президент Дональд Трамп серьезно относится к ситуации вокруг ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Fox News.

По ее словам, до этого глава Белого дома шутил, называя в 2016 году организацию WikiLeaks «драгоценной находкой».

«Президент Трамп точно шутил во время кампании 2016 года. Мы теперь относимся к организации определенно серьезно. Наша администрация по факту единственная что-то предприняла в связи с этим», — отметила Сандерс.