Лавров обсудит Карабах с главами МИД Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в понедельник в российской столице с азербайджанским и армянским коллегами Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном, чтобы обсудить перспективы нагорно-карабахского урегулирования, сообщает ТАСС.

Закрытые консультации пройдут в свете итогов переговоров 29 марта в Вене президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

К министрам присоединятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США).