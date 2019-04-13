Партия Эрдогана не признает поражения: Экрем Имамоглу все еще без мандата

Споры вокруг результатов муниципальных выборов в Стамбуле продолжаются. Правящая Партия справедливости и развития отказывается признавать поражение своего кандидата Бинали Йылдырыма.

После пересчета 330 тысяч голосов на 60 участках принято решение о пересчете голосов в районе Малтепе. Если бы при пересчете и этих голосов кандидат от Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу остался лидером, исчезли бы все преграды для выдачи ему мандата.

Однако прошлой ночью ПСР вместе со своим союзником - Партией национального движения потребовала в третий раз пересчитать голоса в 576 избирательных урнах Малтепе. Сколько времени займет этот процесс, неизвестно.

Напомним, впервые за четверть века Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана уступила оппозиции два крупнейших города Турции - Анкару и Стамбул. Главой последнего, по предварительным итогам прошедших 31 марта выборов, стал кандидат от левоцентристов (Народно-республиканская партия) Экрем Имамоглу. Правящая партия оспаривает его победу.