Международные переводы в более чем 100 различных валютах от Межбанка

Международный банк Азербайджана, учитывая потребности своих клиентов, предоставил физическим лицам возможность осуществления банковских переводов в зарубежные страны в большинстве мировых валют.

Теперь каждый клиент может легко осуществлять международные переводы в более чем 100 мировых валютах, используя предлагаемую МБА новую услугу «Мультивалютные переводы».

Для этого клиентам достаточно предоставить соответствующие документы, связанные с переводом за границу, и выбрать желаемую валюту.

Услуга доступна в любом отделении и филиале МБА.

Как известно, МБА имеет наибольшее число корреспондентских счетов среди банков, действующих в стране. Именно поэтому банк будет продолжать регулярно предоставлять своим клиентам новшества в этой сфере.