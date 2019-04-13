Ленин обвинил Ассанжа в шпионаже

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа, рассказал в интервью The Guardian эквадорский президент Ленин Морено, пишет РБК.

«К сожалению, с нашей территории и с разрешения властей предыдущего правительства в посольстве Эквадора в Лондоне были предоставлены возможности для вмешательства в процессы других государств», — сказал Морено.

«Мы не можем допустить, чтобы наш дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа. Эта деятельность нарушает условия предоставления убежища. Наше решение не произвольно, а основано на международном праве», — отметил он