Ленин обвинил Ассанжа в шпионаже
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа, рассказал в интервью The Guardian эквадорский президент Ленин Морено, пишет РБК.
«К сожалению, с нашей территории и с разрешения властей предыдущего правительства в посольстве Эквадора в Лондоне были предоставлены возможности для вмешательства в процессы других государств», — сказал Морено.
«Мы не можем допустить, чтобы наш дом, который открыл свои двери, стал центром шпионажа. Эта деятельность нарушает условия предоставления убежища. Наше решение не произвольно, а основано на международном праве», — отметил он
«Отношение Ассанжа было абсолютно предосудительным и возмутительным после той защиты, предоставляемой Эквадором в течение почти семи лет. Он плохо обращался с нашими чиновниками в посольстве в Лондоне, злоупотреблял терпением эквадорцев. Он развил агрессивную кампанию против Эквадора и начал выступать с юридическими угрозами даже против того, кто ему помогал», — подчеркнул президент.
Газета отмечает, что ранее на одном из анонимных сайтов были опубликованы информация об офшорной кампании INA Investment, которая, как утверждается, создана братом Морено Эдвином, а также личные фотографии Ленина Морено и его семьи. После этого генпрокуратура Эквадора начала расследование против братьев Морено, президент страны отвергает все обвинения. В интервью Guardian он также отрицал связь публикаций о его брате с лишением Ассанжа права на убежище.
Ассанж, находившийся в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, был арестован 11 апреля после того, как лишился права на убежище. США запрашивают экстрадицию Ассанжа. Британские власти пообещали не передавать Ассанжа в страны, где ему грозит смертная казнь.
После того как Ассанж лишился убежища, предыдущий президент Эквадора Рафаэль Корреа обвинил Морено в «преступлении, которое человечество никогда не забудет», и назвал его «величайшим предателем в истории Эквадора и Латинской Америки».