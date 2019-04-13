В рамках фестиваля специалисты «Азеркосмоса» и российского фонда «Кассиопея» провели для участников конкурса курс обучения по структуре, характеристикам и принципам работы ракет-носителей. Обучение проводилось на моделях ракет.

В фестивале, который прошел в рамках конкурса студенческого спутникового моделирования CanSat Azərbaycan 2019, организованного Министерством образования и ОАО «Азеркосмос», приняли участие команды, которые успешно прошли этап проектирования.

После прохождения курса обучения участники конкурса на территории Основного наземного центра управления спутниками ОАО «Азеркосмос» стали свидетелями реальных полетов ракет. До запуска ракет в них были заложены 350-граммовые модели спутников, которые были изготовлены участниками конкурса CanSat Azərbaycan 2019. Ракеты длиной 120 см и весом 1 кг поднялись на высоту 300 метров, и спутники, отделившиеся от ракет-носителей, смогли передать на наземные станции телеметрические данные, благодаря которым были измерены высота территории, температура воздуха и атмосферное давление.

Проведение фестиваля Rocketry Azerbaijan было направлено на то, чтобы студенты на практике смогли применить полученные ими знания по аэродинамике, электронике, механике и в других областях инженерии космической сферы. Так, в июне-июле этого года будет проведен финальный этап конкурса CanSat Azərbaycan 2019, в рамках которого команды самостоятельно установят изготовленные ими спутники на ракеты-носители и запустят эти ракеты.

Проведение конкурса CanSat Azərbaycan и фестиваля Rocketry Azerbaijan создает возможность для того, чтобы в последующие годы развития космической промышленности в Азербайджане выросло новое поколение специалистов по спутникам и получило широкое развитие проведение научно-экспериментальных исследований в аэрокосмической области.