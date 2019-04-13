Rocketry Azerbaijan от ОАО «Азеркосмос» Фото
ОАО «Азеркосмос» 7-12 апреля впервые провело в Азербайджане фестиваль ракетного моделирования Rocketry Azerbaijan, сообщили haqqin.az в пресс-службе акционерного общества.
В фестивале, который прошел в рамках конкурса студенческого спутникового моделирования CanSat Azərbaycan 2019, организованного Министерством образования и ОАО «Азеркосмос», приняли участие команды, которые успешно прошли этап проектирования.
В рамках фестиваля специалисты «Азеркосмоса» и российского фонда «Кассиопея» провели для участников конкурса курс обучения по структуре, характеристикам и принципам работы ракет-носителей. Обучение проводилось на моделях ракет.
После прохождения курса обучения участники конкурса на территории Основного наземного центра управления спутниками ОАО «Азеркосмос» стали свидетелями реальных полетов ракет. До запуска ракет в них были заложены 350-граммовые модели спутников, которые были изготовлены участниками конкурса CanSat Azərbaycan 2019. Ракеты длиной 120 см и весом 1 кг поднялись на высоту 300 метров, и спутники, отделившиеся от ракет-носителей, смогли передать на наземные станции телеметрические данные, благодаря которым были измерены высота территории, температура воздуха и атмосферное давление.
Проведение фестиваля Rocketry Azerbaijan было направлено на то, чтобы студенты на практике смогли применить полученные ими знания по аэродинамике, электронике, механике и в других областях инженерии космической сферы. Так, в июне-июле этого года будет проведен финальный этап конкурса CanSat Azərbaycan 2019, в рамках которого команды самостоятельно установят изготовленные ими спутники на ракеты-носители и запустят эти ракеты.
Проведение конкурса CanSat Azərbaycan и фестиваля Rocketry Azerbaijan создает возможность для того, чтобы в последующие годы развития космической промышленности в Азербайджане выросло новое поколение специалистов по спутникам и получило широкое развитие проведение научно-экспериментальных исследований в аэрокосмической области.