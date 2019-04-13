Система «Хазри» расширяет список партнеров в Украине

В рамках системы срочных денежных переводов «Хазри», Kapital Bank начал партнерство с одним из ведущих банков Украины – Privat Bank. Отныне клиенты смогут совершать переводы и платежные операции по системе «Хазри» в многочисленных (более 2500 пунктов) филиалах Privat Bank. За перевод с клиентов взимается комиссия в размере 1% (минимум 2 USD/EUR).

Кроме того, в пунктах партнеров Kapital Bank (Oschadbank, Praveks Bank, Akkordbank, Kristalbank и Ibox Bank) на территории Украины также возможны операции по системе «Хазри».

Денежные переводы в пределах страны на сумму до 1000 манат также можно совершать посредством сайта www.xazri.az и платежных терминалов «MilliÖn». Клиенты могут обналичить без каких-либо комиссионных денежные средства, отправленные внутри страны, в любое время суток посредством более 600 банкоматов Kapital Bank или в филиалах многочисленных партнерских банков системы. За совершение денежных переводов взимается 0,8% (мин. 1 AZN) комиссионных.

Следует отметить, что «Хазри» является крупнейшей системой денежных переводов в Азербайджане. В 2018 году посредством системы было проведено около 400 000 операций на общую сумму около 200 миллионов манатов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.